綠營台北市長大熱門？王世堅逆風挺高金素梅 她曝小雞狂聯名：某人已成包袱

2026九合一選舉倒數，民進黨在農曆年前雖已完成許多縣市長提名，首都台北市長選將至今卻尚未出爐，被點名是熱門人選行政院副院長鄭麗君，如今正飛往華府進行最後一輪貿易協商。針對綠營台北市長選情，國民黨議員鍾沛君分享，綠營地方看板與立委王世堅的聯名看板一大堆，建議總統賴清德應要好好思考，他的中央執政已經成為小雞「不敢說」的包袱了；這也反映出了，綠營現在在北市就是缺少一個可以領頭的人。

​民進黨台北市長人選尚未出爐，數度被點名的王世堅屢屢表示，民進黨內人才濟濟，不會是他。上周他陪同洪健益、張文潔等議員聯合登記黨內議員參選時，對於媒體追問是否能成為台北市長「母雞」，他笑稱自己是雄性，「我不是母雞」，陪同議員好友來登記，是因為都有「求名不求利」的共同理念，公職就是要為社會奉獻；他也說民進黨人才太多了，包含行政院長卓榮泰、鄭麗君、前立委高嘉瑜等都是才德兼備，比他優秀。

針對綠營北市選情，鍾沛君近日在臉書引述節目片段指出，建議賴清德有空去繞一繞、看一看，了解自己的臉出現在綠營小雞看板上的比例，反觀「堅哥」聯名看板一大堆，賴清德的中央執政已變成小雞不敢講出來的包袱了，而不管賴清德是否要面對現實，藍營不能小覷王世堅的人氣。至於王世堅屢被點名參選台北市長，鍾沛君認為，王世堅確實是北市非綠族群排斥感較低的人選，因此小雞對其有加分效果的期待是可以理解的。

但​鍾沛君也說，王世堅雖對人親和，但並非任人擺佈的好好先生，北市綠營新人想靠他加分，但王世堅心裡應還是有一把尺，分辨得出誰是發瘋的青鳥，雖然大家都叫他母雞，但不代表王世堅會無限包容，只要民進黨籍的就去幫忙；他以「我是公的」回應母雞稱號，這也反映出了綠營尷尬的現況，就是在北市缺乏可以領頭的人。

高金素梅涉貪被約談 王世堅跨黨聲援

另外值得注意的是，無黨籍立委高金素梅因涉助理費等案，10日被檢調搜索約談，雖11日已離開北檢，但仍在政壇投下震撼彈。對此，民進黨立委王世堅10日陪同子弟兵車掃時受訪表示，雖大家不同政黨、政治立場不同，但他仍認為高金素梅是站在「台灣派」這邊，相信其為人處世，這番表態也引發外界熱議；至於國民黨立委質疑是政治介入，他則強調司法檢調不會拿清譽開玩笑，應讓「司法歸司法」。

