綠營台北市長已曝光13人！藍青年加碼酸曝2優質咖：蔣萬安壓力倍增

民進黨台北市長候選人難產，國民黨前副發言人賴苡任提2名「優質人選」。（資料照／罷團「地動刪瑤」提供／張珈瑄台北傳真）

隨著2026選舉時間接近，藍綠白也都進入備戰狀態，然而民進黨台北市長候選人尚未定案，僅壯闊台灣協會理事長吳怡農爭取提名。對此，國民黨前副發言人賴苡任推薦2個「優質人選」以及2個「遺珠之憾」，十分諷刺。

賴苡任今（28）日在臉書指，綠營北市長人選難產，賴清德應徵召上古神獸，最近大家開始亂點鴛鴦譜，已經被點名的有13個人，民進黨立委包括王世堅、沈伯洋及吳思瑤，其他還有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、行政院長卓榮泰、碩董事長童子賢、社民黨議員苗博雅、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右、前總統蔡英文、民進黨秘書長徐國勇、聯電創辦人曹興誠、陸委會副主委梁文傑。

為此，賴苡任特別推薦2個人選給民進黨，一個是前行政院長蘇貞昌，因為女兒蘇巧慧已經被徵召出戰新北市，若蘇貞昌能再度披掛上陣，形成犄角之勢，合圍雙北市，必定會對藍白候選人造成極大壓力。父女上陣重現楊門女將的經典傳奇，必定是政壇一段佳話，尤其蘇貞昌近年更傾向「英系」，他相信肯定比吳怡農更適合出戰台北市。

另一人是前總統陳水扁，賴苡任認為，名字就是最好的頭銜，民進黨當年最強人選，大罷免期間一句「冤冤相報何時了」讓青鳥集體崩潰，選情崩盤，是大罷免大失敗最強隱藏因子。

賴苡任喊話，賴清德可以先特赦陳水扁，再徵召陳水扁，因為只有前任可以擊敗現任，他相信這2位「上古神獸」如果出戰台北市，蔣萬安一定會壓力倍增。另外，他還列出「遺珠之憾」，行政院政務委員陳時中與前副總統陳建仁。

