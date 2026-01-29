即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民進黨台北市長人選尚未拍板定案，不過國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽昨（28）日受訪認為，若派出行政院副院長鄭麗君，恐對現任台北市長蔣萬安造成威脅。對此，蔣萬安今（29）日則回應了！

蔣萬安今日下午出席2026台北燈節宣傳記者會，活動前受訪就戴錫欽稱鄭麗君是綠營目前最強的台北市長人選，他則稱離選舉還有一段時間，就是持續專注市政、推動國家建設。

至於就民進黨台北市長潛在候選人、立委王世堅民調與自己差距最小一事，蔣萬安則僅回「謝謝」，相關畫面也隨之曝光。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／綠營台北市長最強人選曝光？戴錫欽稱「她」造成威脅 蔣萬安回應了

更多民視新聞報導

黃國昌告別立院轉戰新北 吳思瑤狠酸：少了歹逗陣總召、興風作浪沒舞台

毛嘉慶爆性騷、家暴！四叉貓PO「這段影片」 網轟：對自己是X人標準

陳菊始終愛著台灣！吳思瑤怒揭一事有洋蔥 批無良政客「適可而止」

