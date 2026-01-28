綠營台北市長最強戰將？ 最新民調他支持度與蔣差距最小

2026年九合一選舉備受關注，目前綠營已完成4都市長提名，但桃園市和台北市長人選遲未出爐。而根據一份今（28）日公布的最新民調顯示，在民進黨台北市長可能人選中，立委王世堅的支持度最高，其與現任市長蔣萬安的支持度差距也最小（19.3個百分點）。

《震傳媒》今（28）日公布最新台北市議題民調，當中針對近期傳言民進黨可能出戰北市長呼聲較高者：行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及王世堅，與蔣萬安進行對比民調。其中，若是卓榮泰對比蔣萬安，卓的支持度為24.0%、蔣62.7%；若是鄭麗君對比蔣萬安，鄭的支持度27.4%、蔣60.4%。

而若是王世堅對比蔣萬安，王的支持度為32.7%、蔣52.0%，兩人支持度差距19.3個百分點，為民進黨可能人選中與蔣萬安差距最小。此外，在台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長方面，王世堅在三人中獲得41.5%台北市民支持，而若由台北市民自行點將，前三名依序則為壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、社民黨台北市議員苗博雅，以及行政院政務委員陳時中。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

