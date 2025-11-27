綠營台北市長民調出爐！王世堅奪冠、領先吳怡農 黃暐瀚揭最大隱憂

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

已宣布參選台北市長的吳怡農，昨（26）日公布綠營潛在參選人互比民調。結果顯示，在「非藍白支持者」中，民進黨立委王世堅以24.2%居首，吳怡農15.3%排第二，沈伯洋則為 11.2%。在綠營支持者中，王世堅同樣以22.7%領先，吳怡農以20.3%緊追其後。

已宣布參選台北市長的吳怡農，昨（26）日公布綠營潛在參選人互比民調。（圖／取自吳怡農臉書）​​​​​​

媒體人黃暐瀚分析，這份民調由吳怡農主動公布，目的可能在於展現「佛系、零仇恨值」形象，向中間選民釋出善意。他認為，雖然吳怡農目前落後王世堅，但若王世堅不參選，吳怡農仍是綠營內第二強棒，有機會替民進黨在台北擴大票源。

廣告 廣告

不過黃暐瀚也提醒，吳怡農面臨的挑戰除了民調之外，更包括綠營議員與親綠社群的態度。部分議員尚未表態支持，親綠粉專與名嘴的批評聲量也不小，恐影響選對會的提名盤算。

媒體人黃暐瀚分析，吳怡農目的可能在於展現「佛系、零仇恨值」形象。（圖／取自黃暐瀚臉書）

對此，立委沈伯洋則表示，只要黨內整合順利，「就不是大問題」。立委吳思瑤也肯定吳怡農的努力，但強調民調並非選對會的唯一評估標準。

這份民調由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間為11月20日至23日，對象為台北市20歲以上民眾，有效樣本1,075人，抽樣誤差為正負 2.99個百分點。

更多FTNN新聞網報導

綠營北市人選民調第一 王世堅回：非提名唯一依據「最推薦鄭麗君」

王世堅稱「被提名北市就發100份雞排」 吳怡農幽默回：我不會加碼請200份

吳怡農重提大罷免翻車惹議 王世堅急踩煞車「不評論」：只會重啟紛擾

