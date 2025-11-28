綠營台北市長民調曝 郭正亮：鄭麗君低到離譜！黨中央怎徵召？

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前公布民進黨5位台北市長潛在參選人民調，其中在綠營支持者中，立委王世堅以22.7%支持度位居第一，其中行政院副院長鄭麗君以9.9%排名倒數第二。對此，前立委郭正亮透露，吳怡農此舉讓黨中央不滿，認為他「破局」了。另外，郭正亮也直言，鄭麗君的民調低到難以想像，這會使黨中央難以徵召。

行政院副院長鄭麗君。（資料圖／政院提供）

根據吳怡農日前公布黨內5名台北市長潛在參選人互比式民調，在綠營支持者項目中，王世堅得到22.7%支持度；吳怡農20.3%、立委沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%，前民進黨秘書長林右昌則以5.1%墊底。

對此，郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，吳怡農壞在他公布民調，「表達參選意願就算了，怎麼可以公布民調」。沈伯洋和鄭麗君的民調都很低，叫黨中央怎麼徵召。郭正亮指出，黨中央在氣這件事，因為這兩人的民調都在吳怡農後面，贏吳怡農的是王世堅，但剛好中央想要徵召的搞不好就是這兩位，這不就破了大局。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

郭正亮透露，王世堅曾在立法院講過，其實民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰可以選，這兩個都在台北市當過議員、立委，基層都很熟。郭正亮認為，王世堅是講實在話，不過王世堅也推薦鄭麗君，直言她是非常好的國之棟樑。對此，郭正亮則說，他大概沒有看到吳怡農的這份民調，如果知道鄭麗君的民調低成這樣，應該就不好意思講。

郭正亮分析，鄭麗君去談關稅也會有影響，台北市民很多人都關心關稅談判，鄭麗君是主談，很多人大概對她產生不好的感覺，這個就是一個難局。郭正亮認為，總統賴清德應該逼子弟兵、綠委吳思瑤出來選，她怎麼可以躲起來，吳思瑤也當過議員、立委，太沒有志氣了。

吳怡農。（圖／中天新聞）

