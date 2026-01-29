綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅

政治中心／張予柔報導



面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。





霍諾德（左）成功徒手爬上台北101後，賈永婕（右）的知名度大幅提升，也因此被部分聲音點名「披綠袍參選」。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

美國徒手傳奇人物霍諾德日前成功徒手爬上台北101後，賈永婕的知名度大幅提升，也因此被部分聲音點名「披綠袍參選」。對此，戴錫欽表示，以他過去和賈永婕過往的互動與了解，「要她選台北市長是不可能的事情」。他指出，歷任101董事長本就具高度話題性，賈永婕上任後，在跨年煙火創新，或是大型國際活動行銷上，確實給出亮眼成績，成功替台灣創造國際曝光，但選舉與其人生規劃仍有落差。

戴錫欽（左）分析，民進黨若求守住基本盤，卓榮泰（中）有機會被勸進，但若要在台北市拚勝負，說服鄭麗君（右）參選，將讓藍營面臨更大壓力。（圖／行政院提供、戴錫欽臉書）

談及民進黨可能的推出的人選，戴錫欽分析，若僅是為了守住基本盤，行政院長卓榮泰在總統賴清德勸進下披掛上陣並非不可能。卓榮泰過去在行政院面對藍白抵制，具備凝聚綠營支持者的能力，但其優勢仍偏向基本盤，是否能成功拓展中間選民，仍有變數。不過，若民進黨不只是守成，而是想在台北市「拚這一局」，說服行政院副院長鄭麗君參選，將是完全不同層級的選戰，也會讓藍營承受更大壓力。

戴錫欽評估，鄭麗君（左）形象溫和、仇恨值低，加上關稅談判成果加分，若參選有望拿下4至4成5選票，對蔣萬安（右）與藍營選情形成實質壓力。（資料照／行政院提供、民視新聞資料照）

戴錫欽進一步點出，鄭麗君之所以被評估為更強勁的對手，關鍵在於其形象溫和中性，較少捲入高度對立的政治口水與議題，仇恨值相對低。此外，近期台美關稅談判成果，對產業界帶來實質助益，有助於其爭取基本盤之外的中間選民支持。他評估，若鄭麗君出線，得票率有機會達到40%至45%，不僅能對蔣萬安形成實質挑戰，也可能迫使他要將更多心力留在台北市選戰，降低為國民黨其他縣市輔選的「外溢效應」，進而影響整體藍營選情。

