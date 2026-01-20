綠營台北市長選將到底是誰？謝寒冰曝貓膩：賴清德還在撐

民進黨主席賴清德。（資料照／劉宗龍攝）

2026九合一選舉備受各界關注，目前民進黨六都人選，僅剩桃園和台北未出爐。19日有消息指出，民進黨可能在本月底徵召總統府副祕書長何志偉參選桃園市長。媒體人謝寒冰認為，傳言何志偉大致確定；但台北仍在「抓交替」、被點名者都推薦別人。他分析，綠營在台北需要最強母雞，但賴清德不喜歡王世堅。

謝寒冰19日在《何橞瑢辣晚報》節目提到，在台南這邊，賴清德忍痛讓給了陳亭妃，他心裡當然很不甘願，可是沒辦法，因為台南如果丟掉了，賴清德的連任之路恐怕就岌岌可危。

謝寒冰指出，至於桃園跟台北，他認為對賴清德其實沒有那麼重要，因為現在本來就不是民進黨執政，所以就算沒有拿回來，也不算是賴清德的失敗。他的重點是，第一，要怎麼找到好的母雞，就算自己贏不了，至少能讓市議員這邊表現不錯，最起碼席次不要掉。

謝寒冰強調，要增多恐怕不容易，但至少不要掉席次，維持平盤，對賴清德就算打得漂亮。所以這個人選主要是，他能不能發揮母雞的功用？而不是他自己會不會贏，這在台北跟桃園不太重要，因為他們知道勝算極低。

謝寒冰透露，這兩天已經有消息傳出來，桃園大概就是何志偉！前一陣子何志偉蠻積極活動，後來有一陣子突然消聲匿跡，不敢太明講。他一開始都講「我是總統府副祕書長」，但後來有一陣子，他不敢打這個名號，用比較低調的方式行動。現在何志偉又重新出來，而且直接嗆明了，他認為他自己就是最好的人選，「所以我想何志偉大概快要宣布了！」

謝寒冰直言，倒是台北到底是誰？可以很明顯看到，現在民進黨在「抓交替」，大家都不想選，都推給別人，每一個人都推薦別人，因為大家都知道，在台北對上蔣萬安，幾乎沒有勝算。目前理論上最強的人就是王世堅，可是問題是王世堅是賴清德最討厭的人之一。但賴可以換個迴路想，反正王世堅也不是他派系的人，到時失敗了，把責任推給英系就好，可是賴清德就是眼睛容不下一粒沙的人。

謝寒冰直呼，所以賴清德還在撐，還在想，是不是有一個更好的人選可以推出來？

