綠營台北、桃園市長人選未定 蘇巧慧：盼黨中央盡快推出最適合的人

民進黨台北、桃園市長人選現仍未定，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧希望黨中央遵循機制，盡快推出最適合的人選，一起打贏2026選戰。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨台北、桃園市長人選現仍未定，民進黨秘書長徐國勇今天說黨內「台北市不缺人選」，可能將在農曆年前提名，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今早在鶯歌服務處發放春聯前受訪表示，希望黨中央遵循機制，盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰。

蘇巧慧今接受媒體聯訪，對於民進黨在台北、桃園的市長人選可能在農曆年前完成，是否有期待的人選？蘇巧慧回應：「台北市是全國的首都，我們(黨內)有非常多優秀的人選，都值得出來挑戰這個位置，也適合台北市長這個位置，希望黨中央遵循機制，能夠盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰」。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧說，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，都值得出來挑戰(市長)位置。(記者黃政嘉攝)

