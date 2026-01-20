即時中心／黃于庭報導

為了即將到來的九合一大選，民進黨近期積極布局，首都台北市格外受到關注，綠委王世堅、沈伯洋均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安；而近期台美關稅談判成績斐然，大功臣行政院副院長鄭麗君，同樣參選呼聲相當高；也有媒體報導，總統兼黨主席賴清德盼行政院長卓榮泰親征。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表態，選對會將慎重考量。

鍾佳濱表示，本次對美關稅談判結果獲得國人一致肯定跟好評，充分顯現行政院團隊，的確是有能力承擔台灣最高行政機關的責任，並帶領國家政務向前推動，這樣的肯定就像去（2025）年行政院政委季連成，在花蓮馬太鞍溪溢流善後及復原，任務圓滿達成，受到民眾肯定，呼籲應該由他參選花蓮縣長。

廣告 廣告

對此，鍾佳濱指出，期待鄭麗君或季連成出來參選台北市長或花蓮縣長，都說明社會對他們在現有岡位上的肯定，至於在這個肯定之下，未來是否會代表民進黨參選地方縣市首長的機會，「我覺得應該回歸民進黨本身做考量、回應」。

鍾佳濱進一步說明，選對會將慎重考量，大眾對行政團隊有傑出表現人才的肯定，而這樣的肯定是對行政團隊的肯定，更是對民進黨治國能力的肯定，當然也希望轉換為今年底地方大選，對未來地方首長執政能力的肯定。

原文出處：快新聞／綠營台北、花蓮人選敲定了？黨團鬆口談「這2人」：選對會慎重考量

更多民視新聞報導

春節搭小黃注意！北北基「這期間」將多收30元 司機亂收費得挨罰

嗆柯文哲「管好自己的嘴」！網紅酸國民黨1事：變聰明了

不參選台北市長！鄭麗君指這題回答超過10年：算考古題了

