南部中心／鄭博暉、林俊明、鄭榮文 嘉義台南報導

民進黨市長黨內初選，嘉義縣周二登場，台南市確定壓軸，選將們把握時間衝刺。一整天立委陳亭妃，鎖定傳統市場站路口，跟民眾逐一握手拜票，氣氛溫馨。而林俊憲除了車隊掃街，下午還找來高雄剛剛初選勝出的賴瑞隆站台，拜票隊伍浩浩蕩蕩出發，展現十足氣勢。

















綠營台南初選壓軸登場! 林俊憲.陳亭妃把握機會衝刺

嘉義縣黨內初選，電話民調周二晚間登場！（圖／民視新聞）





民進黨黨內初選，周二晚間電話民調，確定在嘉義縣登場，兩位選將蔡易餘、黃榮利，把握時間，車隊掃街、路口拜票，鞏固支持聲勢。

宣傳車震天響，「今晚六點到十點，拜託大家守候電話。」

而剛剛初選勝出的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，馬上應邀到台南來，替林俊憲站台。

立委賴瑞隆說：「林俊憲委員也是我認為，最優秀的台南市長人選，也期盼未來高雄跟台南，能夠一起努力。」

立委林俊憲表示：「他會陪我來車隊掃街，我們會一起向台南市民，來請託說明。」

車隊從服務處出發，隊伍浩浩蕩蕩，聲勢浩大，要在最後時刻，把握機會向更多的市民，傳達爭取支持。

立委賴瑞隆說：「加油謝謝喔。」





陳亭妃路口拜票，和婆婆媽媽們噓寒問暖，親和力十足。（圖／民視新聞）





另一方面熱鬧的傳統市場前，人車來來往往。立委陳亭妃也再次現身，和婆婆媽媽們噓寒問暖，親和力十足。

立委陳亭妃表示：「拜託喔要幫忙拉票喔。」

擁抱的擁抱，拍照的拍照。互動之間，流露出陳亭妃和支持者，特有的溫馨默契。不少人刻意停下腳步，在耳邊為陳亭妃加油打氣，言談舉止間，格外熟悉。

立委陳亭妃表示：「多謝你的加油感謝。」、「我們跟人民的接觸，是永遠都在他身邊，我們跟人民的接觸，是永遠都在他身邊，不是因為選舉才來的，所以那個感受度是完全不一樣，絕對不會是臨時抱佛腳。」

民進黨中央抽籤決定，台南市長初選民調，確定壓軸上場，雙方陣營都是陸戰加空戰，全體總動員。

不管是網路宣傳，路口拜票，還是車隊掃街，雙方陣營都把握所有機會，加緊造勢固票。





