綠營台南初選廝殺落幕 滿志剛：謝龍介早已整軍經武提具體發展

台北市松山信義區市議員擬參選人滿志剛表示，台南值得更好的選擇，謝龍介就是能讓台南脫胎換骨的答案。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

民進黨台南市長初選民調今（15）日公布結果，最終由立委陳亭妃獲勝，代表綠營對戰國民黨參選人謝龍介。對此，台北市松山信義區市議員擬參選人滿志剛表示，台南初選殺的刀刀見骨，而謝龍介已整軍經武，做出市政承諾；這場選戰的格局已非常清楚，台南值得更好的選擇，謝龍介就是最好的答案。

滿志剛表示，民進黨台南市長初選大戲終於在今天落幕，雖陳亭妃以些微差距險勝賴清德總統嫡系愛將林俊憲，拿下提名門票，但過程早就殺得刀刀見骨，林俊憲的海量看板也無濟於事，想必是笑在臉上，痛在心裡。

滿志剛指出，如今民進黨的提名可以用「唯賴獨大」來形容，大家都能看到賴系跟非賴系的巨大裂痕，在台南從爐渣案到光電弊案，更可以看出民進黨長期執政之下，已經污穢叢生，百姓苦不堪言。

滿志剛說，所以無論誰出線，最重要的都是要翻轉台南，國民黨這次得選舉有兩大優勢，一是團結、二是良心，謝龍介在地深耕多年，這幾年展現的監督力道與市政願景，市民有目共睹。相較於綠營剛經歷一場元氣大傷的內耗，謝龍介早已整軍經武，提出「四年做完八年建設」的具體承諾，展現出準備好為台南拼搏的決心。

滿志剛強調，台南不是任何政黨的鐵票倉，更不是派系分贓的戰利品。當民進黨還在忙著修補派系裂痕，謝龍介已經站在起跑線上，專注於解決台南的交通、居住與發展問題。這場選戰的格局已經很清楚。台南值得更好的選擇，而謝龍介，就是能讓台南脫胎換骨的答案！

