綠營台南初選政見攻防起 陳亭妃「10秒記者會」遭疑拚版面

立委陳亭妃舉行「10秒競選影片」記者會因時長過短，無具體政見引發爭議。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

民進黨本週啟動2026縣市長初選登記，台南市長參選人林俊憲與陳亭妃相繼完成登記，綠營台南初選戰正式開打。地方人士觀察，兩人近期雖接連端出政策牛肉，節奏上卻可看出陳亭妃陣營多採「跟進制衡」策略，經常在林俊憲提出新政見的同一天發布相同主題內容，試圖分散媒體焦點。而陳亭妃所公布的政見也遭網友質疑「多為八年前與黃偉哲競逐初選時的版本」，兩人治理藍圖成新一波攻防焦點。

林俊憲近期連續舉行多場政策記者會，從孕婦照護、嬰幼托育、學童扶持到銀髮照護，陸續端出政策藍圖，意在以明確治理方向爭取選民認同。而陳亭妃日前多次當天發布相同主題新聞稿，近期則是舉行多場競選影片記者會，主打「深耕基層、多年耕耘」的形象。

對於兩方初選動作，地方人士觀察指出，陳亭妃陣營為對抗林俊憲節奏，採取「同步出招」策略，只要林俊憲有新政策動作，她便會在同日迅速回應，甚至選擇當天召開記者會正面對決，意圖分散媒體焦點，不讓對手獨占議題版面。然而，她近期連辦的兩場記者會因內容過於簡短、僅播放10秒廣告CF、活動不到十分鐘便結束，令到場媒體感到錯愕，質疑記者會無實質內容只為搶版面。

此外，也有網友發現，陳亭妃近期發布的政策內容，多為八年前與黃偉哲競逐初選時的舊政見，幾乎未經更新。例如林俊憲公布教育政策，她也推出教育政策看板，卻經比對後發現內容完全沿用2017年版本的「教育十大美景」，文字與標題皆未調整，引發「活在八年前」、「根本沒把台南人放在眼裡」等批評聲浪。

立委林俊憲日前舉行教育政見記者會，陳亭妃幾天後公布的教育政策遭指出與八年前幾乎相同。（圖/翻攝自林俊憲臉書）

地方人士分析，陳亭妃急於回應林俊憲的策略固然可理解，是為防止對手獨佔媒體曝光；但若初選節奏最終淪為「誰聲量大、誰動作快」的比拚，而非政策內容的實質較量，恐難說服中間選民與年輕族群。一名熟悉台南選情的政治人士直言，「這次初選，選民會比以往更重視誰具備新思維、誰能提出可執行的治理路線圖。僅靠重播八年前的政見，恐怕撐不了多久。」

隨著民進黨台南市長初選戰火持續升溫，兩位參選人的政策攻防成為外界關注焦點。未來誰能提出真正具體、前瞻、可落實的治理願景，才有可能在台南市民間贏得最終的認同，考驗才正要開始。

