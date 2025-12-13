綠營台南初選陳亭妃穩居優勢 謝寒冰：「他」很難突破

2026年台南市長選戰民進黨內初選競爭日益白熱化，《鋒燦傳媒》於11日公布最新民調顯示，民進黨立委陳亭妃在黨內持續穩定領先競爭對手立委林俊憲超過10個百分點。媒體人謝寒冰12日在中天《大新聞大爆卦》節目中分析，林俊憲目前能夠衝的大概就是這個程度，未來除非出現非常戲劇性的變化，但他認為很難。

民進黨立委林俊憲。（圖／中天新聞）

該民調針對民進黨立委陳亭妃、林俊憲，分別與國民黨立委謝龍介、前立委陳以信進行對比。對於林俊憲質疑是否有國民黨介入選舉，謝寒冰開玩笑表示，林俊憲講得對，因為國民黨現在傾全力拉抬林俊憲，他若是謝龍介的支持者也會這樣做，最好是林俊憲出線。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

謝寒冰分析，台南真正的問題不在於陳亭妃或林俊憲，而是林俊憲已經努力很長一段時間，但聲勢始終停在那邊拉不上來，這是個人特質問題。他指出，雖然林俊憲已經成為台南最著名的看板王，但沒有用。謝寒冰進一步說明，雖然林俊憲提供很多看板去當人家的屋頂，但有的人看到「舉頭三尺有俊憲」可能會滿肚子火，會同時聯想到我家屋頂為什麼會變成林俊憲，所以是看一天不爽一天，反而對林俊憲來講更不利。

謝寒冰提到，最近有命理師預言最後出線的會是林俊憲，因為最後階段會有個貴人出來。他認為，可能在最後這半個月，總統賴清德可能會打破他之前自己立下來的禁忌，跳下去台南幫林俊憲輔選。謝寒冰表示，總統賴清德是個完全不顧體制、不管法律的人，賴自己講過初選都不准立看板，但現在一堆人開始把跟賴清德的合照都立出來了。

謝寒冰認為，民進黨現在完全按照賴清德個人意志運作。他表示非常期待賴清德在最後階段打臉自己，跑出來幫林俊憲站台。

該民調由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，採用家用電話訪問，以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣，訪問時間為12月8日至9日共2日，調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成有效樣本數為1207，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

