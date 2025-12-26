綠營台南市長內參民調兩人差距縮短 陳亭妃居首位、林俊憲緊咬3％

在對比國民黨立委謝龍介支持度上，立委林俊憲與陳亭妃僅差3個百分點。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

民進黨台南市長初選打得火熱，有媒體昨（25）日報導，根據綠營內參民調顯示，立委陳亭妃支持度仍保持最高，但立委林俊憲已雖短差距、緊跟其後，在對上國民黨立委謝龍介時，兩人的整體支持度縮小到3％，已在誤差範圍內。

據《鏡報》掌握綠營內參民調顯示，加權後陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度是54.1％、謝的支持度則是25.3％；而林俊憲對上謝龍介，林的支持度是51.5％、謝的支持度是28.8％。根據民進黨初選規則，在兩人支持度數字上，差距在3個百分點之內。另在看好度方面，加權後44.2％民眾認為林俊憲會代表民進黨參選台南市長，37.8％民眾則認為是陳亭妃。

鏡報指出，此民調的調查方式以中華電信台南市電話住宅用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象為台南市年滿20歲以上之成年民眾，訪問期間自12月22日至23日，有效樣本數為1,217份。抽樣誤差則在95％的信心水準下，約正負2.8個百分點。

