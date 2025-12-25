綠營台南市長內參民調曝光！陳亭妃微幅領先 林俊憲緊咬差3%

民進黨台南市長初選競爭激烈，立委林俊憲（左）和陳亭妃角逐黨內提名。（圖／資料照片）

2026大選漸傳煙硝味！民進黨台南市長初選競爭激烈，《鏡報》取得一份綠營內參民調，其數據顯示，原本長期領先的立委陳亭妃支持度仍然最高，但立委林俊憲緊咬在後，在對上國民黨對手謝龍介時，兩人的整體支持度縮小到3%，已在誤差範圍內。

根據這份民調，在加權後，當陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度是54.1%、謝的支持度是25.3%；當林俊憲對上謝龍介，林的支持度是51.5%、謝的支持度是28.8%。而根據民進黨的初選規則，看的是支持度數字，陳亭妃54.1%、林俊憲51.5%，差距在3個百分點之內。

廣告 廣告

另外在看好度方面，加權後，44.2%民眾認為林俊憲會代表民進黨參選台南市長，37.8%民眾則認為是陳亭妃。

對此，綠營人士認為，林俊憲近期不僅在網媒《壹蘋新聞網》的網路民調首度超車陳亭妃，更因國民黨陳以信宣布參選後帶動的「藍營歸隊」表態效應，可能導致陳亭妃原有的藍白支持度大幅縮水，選情進入「黃金交叉」關鍵時刻。

對於台南初選風向變動的原因，該人士分析，陳以信先前宣布爭取國民黨提名，讓原本態度輕鬆的謝龍介緊張，開始在台南各處掛起「民調唯一支持謝龍介」的看板，有可能在藍白支持者回歸後，陳亭妃在藍白族群的支持度便開始下跌。

根據這份內參民調做進一步的交叉分析，綠營人士指出，在「純綠」支持者的部分，林俊憲的支持度其實已經超越陳亭妃。這代表陳亭妃目前領先的3%優勢，並非來自綠營支持者，而是尚未歸隊的中間或非綠選民。

此民調的調查方式以中華電信台南市電話住宅用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象：台南市年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期：2025年12月22日至23日。有效樣本數：1,217份。抽樣誤差：在95％的信心水準下，約±2.8個百分點。



回到原文

更多鏡報報導

政見會陳亭妃拒納提問 林俊憲嗆：難道要照稿念？

綠台南市長初選登記鳴槍！林俊憲今赴黨中央領表 再駁賴清德介選傳聞

與國民黨合作操作初選？ 陳亭妃駁斥「謝龍介最怕我」