南部中心／鄧山田、陳芷萍 台南市報導

力拚民進黨台南市長初選，立委陳亭妃展開第二天的鐵馬車隊掃街，一早從溪北的東山出發，象徵東山再起，繞行白河、新營、柳營，一騎四個小時，沿街向鄉親請託。陳亭妃說，這八年來，她從沒離開溪北，一直替民眾解決農業、治水等問題，不只選舉時才來。





綠營台南市長初選倒數! 陳亭妃鐵馬車隊掃街衝刺

力拚民進黨台南市長初選，立委陳亭妃展開第二天的鐵馬車隊掃街。（圖／民視新聞）

儘管一早只有十一、二度的低溫，大批支持者依舊聚集在東山碧軒寺，為陳亭妃加油打氣，陳亭妃也一一和大家握手致意，現場氣氛相當熱絡。陳亭妃的「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，第二天來到溪北的東山，象徵東山再起，多名地方里長和市議員也都出席力挺。陳亭妃細數這八年來，跨區來到溪北，為溪北地區民眾所做的服務。陳亭妃：「之前我們東山的蜂農是無法拿到災損的補助，但是亭妃和東山農會打拚努力，現在已經讓我們的蜂農可以有災損，可以報災損這經過很久很久的時間，亭妃在經濟委員會所以都有記錄，不是天上掉下來的，不是突然來到這裏才說這是他爭取的。」

儘管一早只有十一、二度的低溫，大批支持者依舊聚集在廟前，為陳亭妃加油打氣。（圖／民視新聞）

車隊浩浩蕩蕩出發，陳亭妃頂著寒風騎行，始終帶著微笑，沿路向選民請託，不少民眾自發性站出來，搖旗吶喊迎接，「加油！加油！」車隊繞經白河，後壁，鹽水，騎了三個多小時，終於來到新營的鎮南殿，現場已經有大批支持者守候，讓陳亭妃感受到無比的溫暖。陳亭妃：「真的人民非常的熱情，因為大家知道亭妃不是選舉才來，亭妃是八年一直都在這片土地在打拚，最後關鍵的一哩路，我們一起衝人民就是我最大的力量。」陳亭妃說自己沒結婚，已經嫁給台南，而且才五十歲出頭，比別人更年輕，更有衝勁，希望選民看到她的行動力和決心，共同寫下首位女市長的歷史。













