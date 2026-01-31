綠營台南市長初選後整合難？王世堅挺陳亭妃：沒有問題

民進黨台南市長初選，由綠委陳亭妃出線，先前曾力挺他的綠委王世堅今天（31日）南下台南與她合體發送春聯，引發討論。王世堅表示，相信台南市民一定會讓陳亭妃高票當選，未來黨內的整合也沒有問題，大家一定都會團結面對年底的選戰。

王世堅31日赴台南力挺陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅表示，陳亭妃其實不需要其他同事的幫忙，她一個人的光芒就夠了，自己每次看到台南的鄉親踴躍支持陳亭妃，就知道她在未來的選舉，一定是一路越來越順利。因為有越來越多的市民都站出來肯定陳亭妃，希望她能夠在今年年底的大選勝出，還會讓陳亭妃以非常高的票數，榮任400年來台南第一位女市長。

對於黨內整合，王世堅指出，陳亭妃已經盡了非常大的努力，她在初選勝出的隔一天，馬上遞出橄欖枝，並對之前沒有支持她的議員朋友們，還有地方上的意見領袖們一一表達善意。他認為，未來在黨內整合的部分完全沒有問題，因為陳亭妃已釋出完整善意，黨主席賴清德也多次表達，初選歸初選，既然初選的結論已經有了，大家就應該要團結，「所以我想在這一個部分，我們黨內的整合、協調完全沒有問題，大家一定都是團結面對年底的選戰。」

從台南市長初選期間至今，王世堅都大力支持陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃說，十分感謝王世堅，再一次回到台南替她加油。其實我們都希望，把台南不一樣風氣，還有團結的力量，建立得更好，「我相信2026台南一定會贏，台灣一定贏，這是我們大家共同的目標，我們的議員也會全壘打。」

