綠營台南市長初選民調前 2參選人辦造勢爭取支持

（中央社記者楊思瑞台南11日電）民進黨台南市長初選即將進行民調，2名參選人今天全力衝刺，林俊憲從上午起車隊掃街，傍晚選在永康辦團結造勢大會；陳亭妃完成37區鐵馬行最後一段行程，並在永華市政中心前辦造勢活動。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選12日至17日進行民調，參加台南市長初選者，分別是黨籍立委陳亭妃及林俊憲。

林俊憲拜票車隊今天上午從東區關帝殿出發，把握初選民調前黃金時刻，在市區遊行爭取市民支持，台南市長黃偉哲也在車隊出發前現身，與林俊憲共同到廟內上香祈福；車隊遊行後，下午5時在永康區舉辦大台南團結大會。

林俊憲在大台南團結大會致詞表示，國民黨最害怕團結的民進黨，過去民進黨在台南曾經分裂是事實，不能當做沒看見、傷痕不存在，「為何明明在市議會議員席次過半，議長卻選不上，就是因為有人背叛跑票」。

他說，現在要黨團議員團結，一定要由能讓大家互相信任的人出線，「連國民黨都知道，只要林俊憲出線，民進黨會在第一時間全部團結在一起」。

林俊憲接受媒體聯訪時強調，黨內初選大家應該就是盡全力，自己就是用盡所有力量，快快樂樂打完這場初選，但也希望對手能夠接受初選結果，彼此承諾支持出線的一方，這才是黨員該盡的責任，才是君子之爭。

另一方面，陳亭妃上午開始「鐵馬37區．前進市政府」行動最後一天行程，鐵馬車隊進入安南區、北區、中西區，下午抵達台南市政府永華市政中心，並在永華市政中心前的南島路上舉辦造勢活動，立委王世堅等人出席力挺。

陳亭妃接受媒體聯訪表示，此次安排8天鐵馬行，走遍台南37區、510公里，一路走來感受到人民支持，今天也嚇了一跳，吸引這麼多人自主前往參加活動，在沒有動員遊覽車，沒有那麼多資源情況下，用最直接的鐵馬精神，「讓大家知道陳亭妃和別人不一樣的努力」。

她說，23歲當選市議員踏上從政之路後，從來不敢鬆懈，至今的成績不是個人榮耀，而是與地方長年深厚連結的見證，「只要民眾有困難，就會想到陳亭妃」，這是自己最大的驕傲，也是推動「行動政府、行動正能量」初衷。

陳亭妃表示，此次鐵馬行動更是一段回顧初心、重申承諾的旅程，「期待民主聖地台南能出現400年來第一個女市長，為台南寫下歷史新頁」。（編輯：黃名璽）1150111