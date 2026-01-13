綠營台南市長初選白熱化 謝龍介曝民怨「這鍋湯被煮餿了」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

民進黨南部三縣市長初選本周進入民調決戰階段，繼高雄市率先完成民調後，台南市長初選可能於今、明兩天啟動關鍵民調。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介13日表示，不論民進黨最終由誰出線，都將面臨艱困選戰。他轉述基層民意形容，台南的現況如同「一鍋已經煮餿的湯」，即使再加入再好的食材也難以挽回。

民進黨參選人之一的立委林俊憲12日展開路口大拜票與車隊掃街行程，強調無論民調抽中哪一天，團隊都已做好萬全準備，將全力衝刺到最後一刻；另一位參選人立委陳亭妃則在小東、中華路口拜票，向來往民眾高喊「台南需要改變」，盼能催生台南首位女市長。

廣告 廣告

台南市長選情也引發在野陣營關注，謝龍介13日接受訪問時直言，不論民進黨最終由誰出線，都將面臨艱困選戰。他轉述基層民意形容，台南的現況如同「一鍋已經煮餿的湯」，即使再加入再好的食材也難以挽回，顯示民眾對長期執政的不滿情緒持續累積。

謝龍介指出，這樣的氛圍反映出台南市民渴望改變，但也不代表**中國國民黨**就能掉以輕心，只是相較過去略為樂觀。他表示，將持續努力回應市民期待，並再次要求所有國民黨公職人員切勿介入民進黨初選，同時趁對方初選熱度，動員藍營支持者。

謝龍介最後也呼籲，若近日接到民進黨市長初選的民調電話，仍可表達「唯一支持謝龍介」，讓對手看見台南市民求變的決心。

【看原文連結】