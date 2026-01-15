綠營台南市長初選落敗首發聲 林俊憲：完全尊重結果、全力挺陳亭妃

立委林俊憲面對台南市長黨內初選落敗，表示會全力支持陳亭妃參選，與所有黨內同志站在一起。（翻攝畫面）

民進黨2026年台南市長初選結果今日出爐，立委林俊憲在民調中以平均支持度58.1%，小幅落後立委陳亭妃的60.8%。對此，林俊憲隨即發表回應，表示完全尊重並坦然接受初選結果，強調這是市民的選擇，也是民進黨民主機制的展現。

林俊憲指出，初選結果代表自己努力仍有不足之處，未來將全力支持陳亭妃，與所有黨內同志站在一起，團結向前。他強調，唯有團結的民進黨，才能在接下來的大選中取得勝利，這比任何個人輸贏都更加重要。

此次初選採對比式民調，設定國民黨立委謝龍介為假想對手。民調結果顯示，陳亭妃對上謝龍介為60.8%比13.8%，林俊憲則為58.1%比21.6%，兩人皆明顯領先，但陳亭妃整體數據較高，依民進黨初選規則勝出。民進黨預計21日於中執會通過提名名單，正式提名陳亭妃參選。

談及這段初選歷程，林俊憲也向支持者表達感謝，感謝「台南隊」的競選夥伴，以及一路相挺的戰友。他呼籲支持者不要失望，繼續一起愛台南、為台南打拼，並以「台南尚好」作結，展現放下競逐、全力團結的態度。

