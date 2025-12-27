綠營台南市長初選電視政見會前交鋒 林俊憲、陳亭妃發言一次看

即時中心／徐子為報導



由於現任民進黨籍台南市長黃偉哲已連任兩屆，民進黨內在地立委林俊憲、陳亭妃都爭取接棒，今（27）晚舉辦首場、也是唯一一場台南市長提名電視政見發表會，會前兩人也都受訪發言，以下為兩人受訪發言摘錄。





陳亭妃先發言，澄清兩人初選「不會不愉快」，但提醒對方，初選也有納入選罷法管轄，盼同志不要觸法，不要不愉快，她走訪37區已經8年，跟黃偉哲初選到現在已經8年，她沒放棄每個跟民眾接觸的機會，她是為了責任才那麼多好朋友成立37區後援會，當她的眼睛跟耳朵，讓她了解地方需要。



陳亭妃強調，現任民代相挺數量並非最重要的，例如當初賴清德參選第一屆大台南市長初選時，當時台南縣多數議員都支持蘇煥智、台南市議員多數支持許添財 那時賴只有6個議員支持。他連任時是72.9%的最高得票，是我們的目標、要跟隨的腳步，人民要「強母雞」，要站在前，讓大家有信任感，跟小雞一起走。當遇到藍白強大的時候，這個母雞要站在最前保護大家，跟大家說「準備好了」，他最有經驗，最了解台南。台南的37區每個地方亭妃都走過，其中，最偏僻、沒自來水的，是她幫忙完成，這才是最重要的



林俊憲則先回應，他不懂陳亭妃指的觸法疑慮是什麼，如果她對民調有問題，應去找發布單位。



林坦言，選舉大家平常心，自己盡力，不要看到民調不合意思，就緊張得跳起來， 這也不好，大家君子之爭，期盼今天政見會是正面的，讓選民有機會同時比較候選人誰夠格、誰準備好了。



林俊憲也感嘆，可惜電視政見會只辦一場，我當時有提多辦幾場，民進黨不怕初選的，初選是民進黨最重要的規則，已實施20幾年，他相信，任何黨員都會遵守黨紀、接受結果。初選後，輸的要尊重，贏的要想辦法整合。



林俊憲也自信豪稱，他把整個台南隊整合好了，25議員加3個立委支持我，他認為，國民黨最怕的，不是民進黨任何候選人，他最怕團結民進黨，而他幾乎把民進黨在台南團結好，有信心贏得勝利。





