綠營台南市長初選 陳亭妃：要有最強的母雞

陳亭妃誓言將以自己長年深耕基層的實力，成為能夠對抗敵對陣營的母雞。（圖/陳亭妃臉書）





陳亭妃受訪時強調，當年賴清德參與首屆大台南市長初選時，面對時任縣長蘇煥智與市長許添財的強大競爭，當時多數議員選邊站，支持賴清德的僅有6人。然而，賴清德最終不僅勝出，更在連任時創下72.9%的超高得票率，成為團結台南的「最大桶箍」。

陳亭妃指出，她從跟現任市長黃偉哲一路初選，已經走訪台南37區8年了，她沒有放棄每一個跟民眾接觸的機會，也不是為了選舉才走遍每個地方，而是把它變成自己的責任。8年前有多好朋友，尤其37區後援會成立。「今天我只是把8年來的心情，以及8年來為台南了解的每一項來做報告。」





陳亭妃更列舉自身戰績，從立委選舉擊敗國民黨，到多次大勝謝龍介，甚至讓對手不敢參選，加上自己擁有近71%的得票率，證明她具備吸納藍、綠、白選票的實力。她直言，面對藍白合的強大抹黑攻勢，人民需要的是一位能站在最前線、給予信任感的「強勢母雞」，帶領所有小雞突圍。





「我們要有最強的母雞，才能帶領所有的小雞往前衝！」陳亭妃表示，尤其2022年黃偉哲競選連任時，每一次民調都是七比三，最後只贏4萬多票。這次「藍白合」整個抹黑的狀況非常強，民進黨要統一、團結，面對所有的困難，大步向前，贏得2026市長選舉，成為2028賴清德總統連任的最大底氣。







