綠營台南爆內鬨？郭正亮曝陳亭妃實力 揭謝龍介「勝選方式」

2026年台南市長選舉提前升溫，民進黨昨公布由立委陳亭妃代表參選；其初選民調是以領先委林俊憲2.69個百分點出線。不過，初選落幕後，台南內部似仍存雜音，對謝龍介是否有利？前立委郭正亮21日認為，陳亭妃實力仍強，謝龍介若要提升勝算，須思考更靈活的選戰策略，爭取部分中間及非綠選民支持，並關注「第三勢力」如新潮流動向。

郭正亮21日在中天節目《大新聞大爆卦》中分析指出，陳亭妃的政治底氣與實力「比賴瑞隆強很多」，整體選情不容小覷。他認為，國民黨台南市長參選人謝龍介若要提升勝算，未來恐怕必須思考更靈活的選戰策略，爭取部分中間及非綠選民支持，讓選情拉近。

廣告 廣告

郭正亮進一步指出，台南選情的關鍵變數，仍在於是否會有第三勢力人選投入戰局。他直言，若第三方候選人出現，新潮流系統內部可能會出現「策略性投票」的討論，屆時恐對整體版圖產生影響。他也提到，像陳永和或「虧雞福來爹」林義豐等人是否參戰，仍有待觀察，因為地方政治向來複雜多變。

郭正亮強調，謝龍介勢必會高度關注第三方動向，若真出現「分進合擊」的局面，如何重新整合分散的選票，將成為左右勝負的重要關鍵。隨著選戰逐步逼近，台南市長選情恐怕仍充滿變數。

【看原文連結】