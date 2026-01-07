綠營台南、高雄市長初選 名醫預言這2人勝出

2026年高雄市長選戰，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人車拚；台南市長初選，綠委林俊憲、陳亭妃競爭激烈。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男認為，民進黨高雄市長初選民調，將由賴瑞隆勝出； 台南市長之戰則是陳亭妃。

沈政男今(7日)在臉書表示，民進黨2026高雄與台南市長初選民調將在下週舉行，雖然各候選人聲稱民調對自己有利，但綜合起來判斷，高雄依然會由賴瑞隆勝出，台南則是陳亭妃。

針對民進黨初選民調怎樣才算贏？沈政男表示，民調成績最高者勝出。什麼是民調成績最高？民進黨的民調辦法沒有寫得很清楚，但應該就是比跟對手的差距，而不是自己單方民調成績最高。這一點很重要，不然可能出現自己民調最高，但未必領先對手最多的爭議。

沈政男認為，台南的狀況比較清楚，明顯是陳亭妃以較大幅度領先林俊憲，但就是有人不希望如此，而做出不同結果的民調。也有人說，總統賴清德希望誰出線，他認為說，不會啦！賴清德會希望最能贏的人出線，是誰不重要，這是很簡單的政治判斷。須知只要輸掉台南或高雄，賴清德的2028就岌岌可危了，這是大局，當然要讓最有勝算的人出線。

針對高雄市長之戰，沈政男指出，幾個民進黨內候選人的民調相差不大，但賴瑞隆還是有些微優勢，顯然前陣子他的小孩欺負同學事件，看來並未影響到他的選情。最新TVBS民調顯示，賴瑞隆還是略為領先國民黨立委柯志恩，跟幾個月前一樣，目前為止看來還是民進黨守下這一席的機會比較大，當然柯志恩還有翻盤的機會。有的媒體做了兩人民調差距很大的數據，癥結出於政黨支持度。那些媒體都沒有公布政黨支持度，或者沒有發現數字有取樣異常之處，可信度當然打折扣。

至於台南，沈政男指出，民進黨在台南，雖然一代不如一代，可惜國民黨在當地的經營也沒有很成功，翻轉台南還要再等等。

沈政男認為，如果高雄與台南都被民進黨守下，對藍白來說六都頂多是平盤，那麼其他縣市長席次的變化，就構成了很大的考驗。新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、台東縣，都是觀察重點，新竹他率先預測藍白能夠守下，其他4個縣就看有沒有民調資料，才能做判斷。如果最後六都六都為四比二，其他縣市藍白輸掉一、兩席，那麼2028的情勢就更加混沌了。

