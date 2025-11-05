綠營台南、高雄自作孽？郭正亮點名藍軍這2人：是運啊

民進黨2026高雄、台南市長初選升溫，競爭激烈。前立委郭正亮表示，高雄林岱樺、台南陳亭妃本來民調是第一的，硬不讓人家選，自己造成的，自作孽；所以對國民黨立委柯志恩跟謝龍介來講，這個是運啊。

針對台肥董事長大翻盤，吳音寧任董事，郭正亮今(5日)在中天《大新聞大爆卦》節目中認為，外面有壓力要推薦吳音寧，因為英系的人蠻支持吳音寧的。可是他懷疑前總統蔡英文有這個能量嗎？有人說蔡英文在中央有人可以用，要整合地方，需要蔡英文出來幫忙協調，這講太多了。蔡英文沒有能力處理陳亭妃、林岱樺的問題，這扯太遠了。這些都是利益問題，不是蔡英文。民進黨的廣泛理解就是，非新潮流的那一掛，也就變成只有新系及非新系，非新系有一大堆人沒地方去，比如英系基金會兩個頭面人物陳明文及羅致政，到現在都沒安排位置，非新系會怎麼看這一局。

郭正亮接著表示，高雄、台南本來民調第一的，剛好都是非新系，陳亭妃和林岱樺，哪有那麼剛好；這就是自作孽，要這樣搞人家。所以柯志恩跟謝龍介，這就是運啊。民進黨自己造成的，你能怪誰，為什麼硬不讓人家選，這麼明顯。

郭正亮更點出，還有一審13年，二審無罪，司法可以搞這樣。二審法官說沒有金流證據，那麼一審法官沒有金流證據可以判13年，還有檢方，哪有人這樣搞的，有夠難看。所以台南就會傳開，說是不是用這個在逼人家談。

郭正亮甚至認為，林岱樺若登記、脫黨看看，搞不好就給她一審，都是用這種很爛的招，這要怪誰，柯志恩跟謝龍介哪有可能去搞這種東西。

