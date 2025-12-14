綠營台南、高雄近定調？黃暐瀚點名1人「出線機率高」 賴瑞隆恐被這人超車

藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，民進黨的台南、高雄初選結果也即將出爐，《鋒燦傳媒》最新民調顯示，普遍被外界認為不受總統賴清德青睞的立委陳亭妃民調來到53.2%的支持度持續領先，大勝國民黨立委謝龍介28.2個百分點，而立委林俊憲雖然也以44.9%贏過謝龍介的30.9%，資深媒體人黃暐瀚指出，應是陳亭妃出線機率較高。

黃暐瀚在《鄉民大學問》節目中表示，台南民調滿明顯、應該就是陳亭妃出線機率比較高，至於高雄市的部分，雖然還沒有明顯的走勢，但可以感覺到立委賴瑞隆在經歷一連串風波之後，聲勢有所下降，反觀對手邱議瑩則是有往上爬；黃暐瀚直言，最後兩人的民調可能出現交叉。

至於邱議瑩的支持度怎麼突然有起色？黃暐瀚指出，邱議瑩所在的第一選區，在這半個月以來陸續爆出美濃大峽谷、大樹光電波的爭議，才讓首當其衝的她民調相對不穩。黃暐瀚也解釋，除了聲勢有起來之外，不僅前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌公開力挺，連沒有選市長的4個高雄立委裡面，也有3個表態支持邱議瑩，更別說還有議長康裕成跟十幾位議員。

該民調是《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

