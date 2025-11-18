綠營吳怡農表態選台北市長 王世堅：看好他和「這4人」

即時中心／潘柏廷報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農先前赴民進黨中央黨部繳交參選意願書，想要代表綠營角逐2026年台北市長選舉；只是，因對方並無擔任議員或立委的經驗，醫師沈政男臉書PO文希望吳怡農能看綠委王世堅的質詢，先學會從議員開始做起。對此，王世堅今（18）日下午受訪則強調自己很看好吳怡農，也看好「這4人」，相信我們黨一定會派最強的出來。

面對沈政男希望吳怡農要選台北市長前，看王世堅質詢，學會先從議員做起，王世堅則笑說，吳怡農本來就很強，而吳怡農對上現任台北市長蔣萬安很好，用4個字形容為「雙帥對決」，這就很有看頭。

同時他認為，吳怡農的各項準備也都做很好，「我看好他，我也看好鄭麗君、莊瑞雄、徐國勇都很強，高嘉瑜也是；我們黨在做最後評估，相信我們黨一定會派最強的出來」。

