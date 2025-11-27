綠營員山議員初選 李姿婷出線

民進黨宜蘭縣黨部27日公布員山鄉選區議員初選民調結果，年僅25歲的李姿婷（左）以支持度6.12％之差擊敗對手、立委陳俊宇特助陳玉麟（右）。（李忠一攝）

宜蘭縣員山鄉應選2席議員，向來是藍、綠各1席，民進黨議員陳俊宇轉戰立委後，補選由國民黨力挺的黃雯如當選，以致2席議員均為藍營，綠營27日公布黨內初選民調結果，由新生代、25歲的李姿婷勝出，盼由她奪回員山鄉的議員席次。

李姿婷的父親李建興曾任民進黨正國會祕書長，她的對手陳玉麟是立委陳俊宇特助，這場黨內初選也被視為正國會內部之爭。昨縣黨部開封民調，李姿婷支持度53.06％、陳玉麟46.94％。

去年李姿婷就想參與議員補選，儘管內部民調微幅領先，但李禮讓前鄉代藍萬義參選。對於先前議員補選民進黨落敗，李姿婷表示，補選投票率較低，對手集結較強，大選則與補選不同，她會與縣長參選人林國漳一起打拚，為員山爭取更多福利與建設。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，民進黨在大選時員山鄉都有很好的成績，李姿婷與陳玉麟認真打拚，雖然是李姿婷代表民進黨征戰，但也希望陳玉麟繼續留在地方，為明年選舉來努力。

員山選區議員現為黃雯如與國民黨老將黃浴沂，黃浴沂將拚連任，地方盛傳黃雯如與夫婿員山鄉長張宜樺將互換跑道，分別投入鄉長、議員選舉，但國民黨宜蘭縣黨部說，張宜樺目前並未向黨部傳達參選議員意願，現在談鄉長、議員選舉言之過早，國民黨提名誰仍會以民意基礎為考量。

地方人士指出，員山議員選區民進黨保守提名1人參選，如果國民黨開放參選，讓黃浴沂、張宜樺都選議員，藍軍要在員山鄉拿下2席難度高。