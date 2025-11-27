綠營員山選區議員初選二搶一 民調結果李姿婷勝出

民進黨員山選區議員初選由年僅25歲的李姿婷（左）以6.12％之差擊敗對手陳玉麟（右）。（李忠一攝）

宜蘭縣員山鄉有2席議員，往年都是藍綠各搶1席，去年初民進黨議員陳俊宇轉戰立委，補選由國民黨力挺的黃雯如當選，未能參與補選的民進黨新生代李姿婷持續經營地方，與陳俊宇的特助陳玉麟都參加員山選區議員初選，今天（27日）民進黨宜蘭縣黨部公布民調結果，李姿婷以6.12％的差距勝出。

李姿婷與陳玉麟都是縣黨部的執行委員，李姿婷的父親李建興曾任民進黨正國會祕書長、新北市黨部執行長，陳玉麟則是陳俊宇的特助。

去年補選議員時，李姿婷就有意參選，儘管在內部民調中微幅領先，但李姿婷最後禮讓前鄉代藍萬義參選，結果民進黨力挺的藍萬義鎩羽，國民黨支持的黃雯如補選上議員，選後黃雯如加入國民黨，才讓員山選區的2席議員黨籍都是國民黨。

民進黨員山選區議員初選民調是在26日晚間作業，縣黨部今天開封，2家民調公司經過加權後，李姿婷支持度為53.06％，陳玉麟為46.94％。李姿婷說，謝謝這段時間員山鄉親給她的支持與鼓勵，未來會在員山鄉持續打拚，為鄉民爭取更多建設與福利，並與縣長參選人林國漳一起打拚。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，民進黨在大選時員山鄉都有很好的成績，參與議員初選的李姿婷與陳玉麟認真打拚，最後由李姿婷勝出，陳玉麟也在地方經營很久，雖然是李姿婷代表民進黨征戰，但也希望陳玉麟繼續留在地方，為明年選舉來努力。

員山選區議員除了黃雯如外，還有國民黨資深老將黃浴沂，地方盛傳黃雯如將轉戰鄉長選舉，其夫婿員山鄉長張宜樺任期屆滿將轉戰議員，但員山選區議員向來是一藍一綠，民進黨也是保守提名，僅提名1人參選，如國民黨黃浴沂拚連任，張宜樺也選議員，藍軍要在員山鄉拿下2席難度高。

國民黨宜蘭縣黨部表示，國民黨會依據時程、辦法來提名，現在談員山鄉長、議員選舉是言之過早，國民黨會提名誰仍要以民意基礎為考量。

