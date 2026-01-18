綠營員林市長「等嘸人」 黨部：已有考慮人選

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨這次推出立委陳素月問鼎縣長寶座，關鍵在彰化市、員林市兩大票倉，彰化市確定由黃柏瑜縣議員轉戰彰化市長，至於員林市則是「等嘸人」。員林市(鎮)過去從未有「綠營執政」，但想問鼎縣長寶座，絕對少不了這張拼圖。民進黨縣黨部主委楊富鈞今天表示，民進黨絕對不會缺席，目前已有人選考慮中。

員林市人口數達12.2萬人，最南彰化的最大票倉，前彰化縣長魏明谷、翁金珠皆出身員林市，但員林市基本盤，藍大於綠，過去綠營一直難以攻克市長寶座。

目前藍營已有縣議員凃俊任、劉惠娟表態參選，一般認為，只要藍營能整合成功，要拿下員林市長有如「桌上拿柑」，縣長的票數自然也是水漲船高。

藍營在這裡穩固的基層實力，但綠營的縣長勝利方程式絕對少不了員林市，尤其員林市又是陳素月的本基地！過去兩屆民進黨都派出前縣議員陳秋蓉應戰，但最後都以極些微的票數飲恨，這次陳秋蓉改選縣議員，綠營目前尚未推出人選。

縣黨部主委楊富鈞表示，為了結合縣長選舉的布局，民進黨在員林市長絕不會缺席，「目前已有人選在考慮中」，不外乎黨內徵召人選，或由與綠營友好的「社會賢達人士」出馬。

