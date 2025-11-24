綠營唯一表態爭取台北市長！吳怡農喊「不怕被看衰」！談「若未獲提名」：民調較低「一定支持對方」...指「自身優勢」是可跨出去與「看人不看黨」的民眾溝通

各政黨積極備戰2026年縣市首長大選，民進黨唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（24日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，台北市「藍大於綠」是人盡皆知的事，要找到一位候選人跨出去與「看人不看黨」的民眾溝通，是他有競爭力的原因之一。不過，他也坦言，若今日未獲得提名，是因為民調不如被提名人，「那我當然會全力支持第一名的人」。

身為民進黨唯一表達參選意願的人，吳怡農指出，「但我不是選對會唯一考慮的人選」。而針對黨內沒有其他人表達參選意願，吳怡農認為，「台北市民值得展現勇氣、決心跟誠意的候選人」。

不過，吳怡農自表態參戰北市以來，並不遭外界看好，大多是看衰聲音。對此，吳怡農表示，若最終未成功獲得提名，會先釐清原因，如果是因為民調不如被提名人，「那當然會全力支持民調第一名的人」。對於提名人民調若較低，吳怡農直言，「不可能，選對被誤可能提名民調低的人」。他說，民調也是參考依據之一。

當節目主持人周玉蔻問道，「若沒被提名，是否會違紀參選？」吳怡農則反問，「若民調沒競爭力，我憑什麼選下去？」他指出，選對會不可能提名民調低的人，相信民進黨想提出最強的人，「我如果不是那個最強的人，當然全力支持那個人」、「如果要違紀參選，我也不會遞意願書了，就直接宣布退黨參選」。

吳怡農也提到，如果民進黨在台北市長這一戰選的好，代表有擴大基本盤，「市長選的好，議員一定選的好」。他指出，如果大家都只在乎擴大支持度，而不是只有基本盤，大家目標一致，「找到最可能跨出去，跟社會大眾那些『看人不看黨』的民眾溝通的候選人，這是為什麼我覺得我是有競爭力」。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

