綠營問消失的兩頭豬去哪了？中市府官員好誠實說「不曉得」

民進黨台中市議員陳俞融等人在市議會警消環衛業務質詢指出，先前梧棲養豬場運到大安肉品市場的豬隻流向疑雲重重，從30頭變成32頭，扣掉途中死亡兩隻，還有兩隻去向不明。 圖：台中市議員陳俞融／提供

[Newtalk新聞] 民進黨台中市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、謝家宜等人今（31）日在市議會警消環衛業務質詢指出，先前梧棲養豬場運到大安肉品市場的豬隻流向疑雲重重，從30頭變成32頭，扣掉途中死亡兩隻，還有兩隻去向不明。衛生局長曾梓展回答的很誠實，「自己不曉得，會馬上和農業局確認求證。」

陳俞融提到，先前市府記者會說，10月13日梧棲豬場運了30頭豬到大安肉品市場，途中死了2頭，實際拍賣屠宰28頭，衛生局也說追查了28頭豬，流向台中、彰化、嘉義市面上，但她根據農會內部取得的大安肉品市場拍賣編號表照片，當天梧棲豬場實際進到肉品市場清點接收的豬隻竟有32頭！

陳俞融指出，依照肉品市場慣例，無法拍賣的豬隻會標註「車迫」（車輛運輸過程緊迫）或「化製」。那天到底運了幾頭豬？是30頭還是32頭？中間消失的豬去哪了？那消失的2頭豬，是死在路上還是進場後才被判定化製？

陳俞融質疑，如果多出來的2頭豬是死在路上，這幾頭帶有非洲豬瘟病毒的死豬，是委託哪家化製業者清運？運到哪裡去？中途有沒有造成病毒擴散的風險？連最基本的數字都兜不攏，市民如何相信市府的疫調能力？

對此，衛生局長曾梓展回應，只要賣到市場的豬隻，都會掌握，但只掌握離開拍賣市場的豬隻部分，針對議員提到多出來的豬隻數字，自己不曉得，會馬上和農業局確認求證。

