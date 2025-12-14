綠營喊台海開戰能正常生活！沈政男舉1例狠諷「可在戰俘集中營上班課」

兩岸關係持續緊繃、讓不少民眾擔憂有戰爭風險，社民黨台北市議員苗博雅日前分析現代戰爭型態，提及若金門、馬祖遭遇戰事「台灣本島仍可能維持正常上班上課」引起熱議；對此苗博雅於9日晚間重申立場，並以第二次世界大戰、823砲戰為例，重申「正常社會運作」的重要性。精神科醫師沈政男揶揄，台海若真的爆發戰爭，台灣人確實可以繼續上班上課，只是地點會在戰俘集中營裡。

沈政男透過臉書指出，網路資料都有記載，俄烏戰爭爆發後，有超過400萬烏克蘭學童無法正常上課，更別說有1800所學校全毀、受損的更是不計其數；大人的部分，俄烏戰爭初期失業率就飆破三成，顯見戰爭期間數百萬人被迫遷徙到國外、數百萬人被徵召入伍。

廣告 廣告

「戰爭，就不是你們能夠想像的」，沈政男強調，能不能正常生活全看戰爭的影響有多大，如果中國登陸、甚至來到兩條街之外，就真的什麼事都不能做了。沈政男揶揄，二戰期間也有上班上課，但這邊的上班克並非全民防衛韌性，而是做為人質被帶到戰俘區上班上課。

沈政男譴責，凡是鼓吹「戰爭沒關係」、「必要時不惜一戰」的人，都有各自的政治野心與既得利益，畢竟所有人都知道，戰爭對台灣人的影響就像所得一樣，對每個人都不一樣。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

