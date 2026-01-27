綠營喊話藍白：政院版與民眾黨版國防條例應同步審查

民進黨立法院黨團27日召開「軍購關稅缺一不可、朝野攜手國泰民安」記者會，呼籲在野黨於本週五最後一次立法院會，將行政院版本與民眾黨團版本的國防特別條例一併付委審查。綠營強調，國防部提出的版本才是最完整、最切合台灣需求的版本，若立法院持續延宕，容易被外界誤判台灣內部共識不足，增加台灣的安全風險。

民進黨團27日舉行「軍購關稅缺一不可、朝野攜手國泰民安」記者會。（圖／中時王千豪攝）

民眾黨立法院黨團日前提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，將預算上限從1.25兆元下修至4000億元，且採取一年一期方式編列，但條文中並未見「去紅供應鏈」、「台灣之盾」等內容，與行政院版法案有所差異。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋表示，尊重民眾黨團總召黃國昌提出版本，也尊重立委的提案權，但最懂軍種需求、與美方談判進度的一定是國防部，所以國防部提出的版本才是最完整、最能執行的版本，行政院版本應該要一併付委，且必須趕快審查。

沈伯洋進一步指出，目前軍購已拖延許多時間，美國不斷縮短販售軍購的時間，但台灣卻不斷延宕，一直卡在程序委員會無法付委審查，不僅會拖到與美方簽約的時間，也進一步影響兵整、接裝、後備、後勤等一系列的作業。他強調，民眾黨團國防特別條例版本相當不專業，但無論寫得多爛還是立法委員，也應該和更專業、更完整的版本一起交付委員會討論。沈伯洋也提到，國防部的版本考慮到所有後勤、系統、彈藥、AI整合，加強台美軍事合作、非紅供應鏈，更能增進近萬人工作機會。

不過，立院程序委員會今天中午召開本會期最後一次會議，在國民黨與民眾黨立委人數優勢下，民進黨團提出的議程草案以8票贊成、10票反對遭否決，中央政府總預算與國防軍購特別條例第十度卡關，院會具體議程將於本週五決定。

在野黨團以多數優勢，在立法院程序委員會封殺1.25兆國防特別預算案。（資料照／中天新聞）

民進黨立委范雲表示，如果國會速審國防特別條例，這表示台灣願意投入資源、承擔責任、強化不對稱跟韌性戰略，釋放的明確信息就是台灣跨黨派對安全風險有快速決策的能力。她強調，反之，如果台灣在高度安全風險下，立法院還延宕，很容易被外界誤判政策搖擺或內部共識不足，會增高台灣的安全風險。

民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，本會期剩下最後一次立法院會，不論是行政院版、民眾黨團版，甚至是國民黨立法院黨團版本，希望都能付委，下個會期就可以優先審議。民進黨團表示，不會在程序委員會阻擋民眾黨團版本，期盼所有版本都能在這會期最後一次立法院會付委審查，並在下個會期速審。

延伸閱讀

挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機

稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？