綠營嗆藍軍介入市長初選 謝龍介喊話「會贏的光明正大」

民進黨台南市黨部主委郭國文29日痛斥國民黨介入民進黨台南市長初選。（程炳璋攝）

民進黨內的台南市長初選之爭進入最後階段，民進黨台南市黨部主委郭國文舉國民黨議員蔡育輝為例，公開斥責國民黨黑手介入民進黨內初選。質疑國民黨別有用心，「想影響2026年的選舉」。國民黨台南市黨部主委謝龍介喊話「會贏的光明正大」。

郭國文29日在新營市黨部宣傳「臺南本土種」第2集，紀錄台南市今年救災期間面臨種種見縫插針的謠言攻擊，以所有黨工職與台派支持者為發行對象。

民進黨台南市長初選進入最後階段，郭國文指出市黨部近期受到各方攻擊，自己還被質疑立場不中立，更有支持者提出國民黨介入選舉的證據。

郭國文坦承在擔任市黨部主委以前，就表態支持林俊憲，但這次市長初選民調並非市黨部運作，因此沒有不公正的問題。

他指出，民進黨市長初選1年多來飽受國民黨介選攻擊，許多藍營民代「明來暗去」，他直接點名國民黨市議員的蔡育輝，竟在台南市議會內公開表態支持陳亭妃。他呼籲身為政治人物要自重，彼此尊重各自的政黨機制，除非別有用心，企圖影響民國115年的3合1選舉。

面對民進黨的介選指控，謝龍介並未否認，他喊話藍營支持者不需要介入別人初選，呼籲接獲民進黨民調電話，就說唯一支持謝龍介，「國民黨要贏的光明正大」。

蔡育輝表示是看到民進黨從主席賴清德、主委郭國文到台南市長黃偉哲都一面倒的支持林俊憲、打壓陳亭妃，認為民進黨初選不公，才同情陳亭妃，表態支持她。

謝龍介對此表示，國民黨尚未完成3合1選舉的提名，若提名後蔡育輝仍如此表態，相信對他反而是種傷害。

