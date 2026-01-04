綠營嘉義縣長初選政見會》蔡易餘細數10年立委歷練 拋2計畫走向「農工科技大縣」

民進黨嘉義縣長黨內初選今（4）日舉行政見會，立法委員蔡易餘在會中強調「接力轉型、再嘉速度」，回顧自身10年立委歷練與中央協調經驗，並提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，表示已為嘉義下一個黃金10年做好準備。



蔡易餘指出，自己是土生土長的嘉義子弟，從求學到投入政治工作始終與地方緊密連結，34歲當選立委至今已10年，對地方需求相當熟悉，「這次參選縣長，是經過10年準備的決定」。過去在立法院歷任司法、財政、交通及經濟等委員會，並曾擔任5屆召委與黨團書記長，熟悉中央政策運作與資源協調，能在地方有需求時，第一時間與中央部會對接，將資源帶回嘉義。



在具體成果方面，蔡易餘指出，治水建設爭取超過新台幣100億元經費，推動六腳、鴨母寮、荷苞嶼、新埤等排水改善及5座滯洪池建設；農業方面爭取逾136億元預算，涵蓋農水路、漁港與畜牧改善，並促成「三保一金」制度，建立農民退休保障。教育方面，蔡易餘表示，爭取26億元校園整建經費；交通建設則投入約14億元改善道路、22億元修建橋梁；治安方面協助爭取逾1億元警政廳舍改善經費，並推動嘉義縣公務員職務列等比照六都，提升基層人員待遇。



蔡易餘也肯定縣長翁章梁施政成果，指出嘉義縣7年來已償還125.8億元公共債務，負債大幅下降。翁章梁曾向他表示，關鍵在於中央補助與立委協助爭取前瞻建設經費，有效減輕縣府財政壓力，「這就是中央與地方密切合作，對嘉義最有利的結果」。在未來施政主軸上，蔡易餘提出，嘉義邁入「農工科技大縣」的四大方向，將以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」，推動18鄉鎮全面升級。

導入AI科技農業 爭取台積電設廠嘉義科學園區

農業方面，蔡易餘表示，將持續導入精緻溫網室、智慧科技與AI，發展高經濟作物、加工加值與品牌化，新港農業生技園區，以及溪口、六腳、義竹等地推廣智慧科技農業，並持續將阿里山高山茶與咖啡行銷國際。工業方面，蔡易餘指出，將加速推動大埔美擴增大林糖場地、中埔公館、水上南靖等六大產業園區，並以民雄航太基地發展無人機與國防產業，馬稠後園區對接嘉義科學園區第三期，同步完善交通網絡與工業區周邊社會住宅，回應青年與勞工居住需求。



科技發展上，蔡易餘表示，嘉義科學園區及台積電設廠是關鍵，將持續推動再生水廠、填海造陸、海水淡化等用水方案，以及各產業園區設置獨立變電所；交通建設則以高鐵橋下台37線串聯嘉義科學園區與南科；人才培育方面，正協助中正大學籌設矽光子學院，培育在地科技人才。觀光方面，他提出以「Plus加分」概念串聯山海資源，發展布袋、東石漁港特色觀光，並推廣大阿里山區林業文化、竹崎林鐵區間車、中埔溫泉與梅山纜車等多元路線，帶動民宿與旅宿產業，提升高消費力旅客留宿嘉義縣的意願。



蔡易餘在結語表示，未來將與嘉義縣議會議長張明達合作，在既有農工科技基礎上持續轉型升級，創造更多就業機會、提升縣府財政能力並擴大社會福利。他指出，翁章梁已完成農工大縣的關鍵階段，「接下來的農工科技大縣黃金10年，我已經準備好了」



