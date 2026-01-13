綠營嘉義縣長初選民調今登場 蔡易餘車掃拜票呼籲鄉親顧電話

嘉義縣長參選人、立委蔡易餘13日呼籲鄉親晚上6到10點半留意來電，接到電話唯一支持自己。（圖／蔡易餘辦公室提供）

民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調今（13）日登場，立法委員蔡易餘展開衝刺行程，一早先前往民雄頭橋工業區站路口向通勤族拜票，隨後前往太保、民雄等鄉鎮掃街拜票，傍晚則回到民雄站路口，向鄉親爭取支持。

蔡易餘表示，民進黨中央黨部上午10點完成抽籤，嘉義縣長初選電話民調今晚進行。他指出，他與嘉義隊在民調前已做好萬全準備，但最終結果仍需仰賴嘉義縣鄉親的支持與肯定。

蔡易餘也呼籲民眾，今晚6到10點期間請留意來電，因為有三間民調公司，可能會接到二通、甚至三通，請大家顧電話到10點半民調時間結束，接到電話清楚表達唯一支持蔡易餘。

談及未來縣政規劃，蔡易餘指出，嘉義縣已正式邁入關鍵轉型期，未來將延續縣長翁章梁所奠定的基礎，打造「嘉義黃金十年」。他提出四大施政方向，包括「以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為Plus加分」，推動嘉義從傳統農業縣，全面升級為農工科技大縣。

蔡易餘強調，未來將持續強化智慧農業、高值化加工與農產品牌，結合工業區發展與產業升級，同時引進科技與AI應用，創造更多就業機會，並透過觀光與文化加值，帶動18鄉鎮均衡發展，讓嘉義持續前進。

