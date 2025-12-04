綠營嘉義縣長初選民調在即 黃榮利喊發現金 不用羨慕嘉義市

「賴系」縣議員黃榮利主打還清債務、發現金，「讓縣民不用羨慕嘉義市」。(黃榮利競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真)

「賴系」縣議員黃榮利近期大規模完成看板布署。(黃榮利競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真)

民進黨嘉義縣長黨內初選民調在即，「賴系」縣議員黃榮利除發布首支競選CF《捲起袖子做》，近期更大規模完成看板布署，盼在民調舉行前夕，明確把理念傳達給每一位鄉親，更主打還清債務、發現金，「讓縣民不用羨慕嘉義市」，對黃榮利一再出招，「英系」立委蔡易餘強調自己「初選當大選」全力以赴，眼前最大課題是強化對山區的熟悉度，繼續衝衝衝。

黃榮利初選看板從縣治所在地核心一路延伸到各鄉鎮入口、市場周邊、主要交通動線與生活圈中心，打造高能見度宣傳網，除強調嘉義縣的未來，不能再靠「喬」，而是要靠真正懂地方、會做實事的人。

黃榮利更喊出「3年還清債務，第4年發現金」政見，表示要把太保市長任內，債務還清發現金的實蹟用在嘉義縣，除還清債務，也要發現金給縣民，讓縣民不用羨慕嘉義市。

黃榮利認為，過去地方財政壓力長期累積，若不從「清償債務」的根源處理，施政彈性會被綁死，未來嘉義縣政府需要更周全的財務紀律，一邊清償債務、一邊提升效率，才能有步驟的推動民眾真正有感的福利政策，他將提出「嘉義平衡工程」作為未來縣政的核心策略，從產業再造、青年回嘉、基礎建設到農業升級4大面向全面翻轉。

蔡易餘說自己把初選當大選「全力以赴」，目前主要仍密集在山區跑，做該有的拜訪，畢竟自己是今年過年後才正式進入山區，過程中還因颱風影響，還停了4個月，加強與山區的熟悉度是當前最重要的課題，不過選舉該做的，他都有規畫，也會做，力拚初選民調過關。

