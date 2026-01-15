綠營嘉義縣長初選民調 蔡易餘壓倒性勝出

嘉義縣 / 綜合報導

民進黨昨(14)日公布，2026年嘉義縣長初選民調，立委蔡易餘、以高出26個百分點的差距，壓倒性擊敗嘉義縣議員黃榮利，將接棒現任縣長翁章梁參選！而民進黨預設的對手，是上屆國民黨縣長候選人王育敏！王育敏有可能再度代表國民黨披掛上陣嗎？黨部沒有正面回應！反倒是民眾黨立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷拋出，已經和兩個人接觸過！傳出這兩人，都出身嘉義縣，分別是有「美女刺客」稱呼的「吳亮儀」，以及，前金管會主委曾銘宗！兩個人的背景、學經歷如何，有機會在綠營大票倉嘉義縣勝出嗎？一起了解！

民進黨嘉義縣長初選民調結果，14日公布，立委蔡易餘確定出線，對手縣議員黃榮利承認敗選，但嘉義縣綠營黨內整合，可能還要再用點力，因為日前黃榮利在造勢曾提到，為什麼嘉義縣縣長，都要照「明文規定」。

翻開嘉義縣執政史來看，過去多是國民黨執政，直到2001年，陳明文代表民進黨挑戰成功，之後張花冠翁章梁接棒，開始有「明文規定」一說，每到選戰就常被拿出來提。

這回被視為，「親賴系」的黃榮利投入初選，表面呈現賴系與英系對決，但在地方政治結構，也被解讀為，「黃家班」正式挑戰「陳明文體系」，但蔡易餘說過度放大了。

蔡易餘：「這一次明文規定，陳明文有過度被放大，黃議員跟陳明文，有非常深的淵源，每次選舉陳明文就會造成大家撕裂，黃議員可以放下偏見，不用再用陳明文，明文規定，都當作選舉主軸，是不好的。」

至於這次初選民調，民進黨以上屆縣長選舉，國民黨候選人王育敏，當作假想敵，王育敏是否真的披藍袍再戰，嘉義縣黨部以文字代回覆，主委日前已表示，嘉義縣是艱困選區，國民黨會持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，都會一併納入考量，而民眾黨倒是先拋出人選。

據了解，藍白協商接觸的兩位都是國民黨籍，分別是被外界視為「美女刺客」的的嘉義縣婦女會前理事長吳亮儀以及現為富邦金控副董的前立委曾銘宗！

吳亮儀今年才34歲，出身嘉義縣朴子市，父親吳松柏曾任第六屆立委、母親溫玉霞是國民黨第十屆不分區立委；畢業於台大政治系、紐約大學國際關係碩士；曾任王育敏嘉義縣縣長候選人、競選辦公室發言人。不僅是藍營栽培人才，家族有經濟實力又在朴子海區有人脈，有地方民意基礎。

而66歲的曾銘宗，是嘉義縣溪口鄉人，北大企管博士，曾任國民黨兩屆不分區立委，金管會主委，雖然近年淡出政壇，但豐富政務與立法經驗，也被視為是藍營、潛在關鍵人才。

國民黨縣議會、黨團書記長李國勝就表示，不論吳亮儀、曾銘宗，都是適當人選，尊重黨中央決定！但建議最好在農曆年前公布，避免重演四年前，人選遲遲未定的狀況！只是，嘉義縣作為民進黨長期執政的傳統票倉，已經確定由深耕地方的蔡易餘出線，藍白人選越早拍板，整合越快啟動，才有機會打出一場，漂亮的選戰。

