綠營嘲「軍演打臉蔣萬安」！學者分析：心虛

▲台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，共軍東部戰區29日就突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，共軍東部戰區29日就突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，綠營人士狂嘲蔣被打臉。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳列出綠營此舉的4個目的，感嘆即便如此仍難掩綠營無力處理兩岸關係的心虛。

共軍東部戰區29日突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，在台灣海峽以及台灣北部、西南、東南、東部海域實施，並在周邊範圍進行實彈射擊，並稱「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」，引發關注。綠營藉此順勢開酸，蔣萬安剛從雙城論壇回來，中共就軍演，不要再擋國防預算。

廣告 廣告

對此，鈕則勳今（30）日在臉書發文表示，中共軍演正好是雙城論壇隔一天，綠營當然從各種角度開始批蔣，但種種舉動仍難掩飾綠營無力處理兩岸事務的心虛。

鈕則勳指出，即便如此，綠營在心理上或政治操作上仍然有滿滿的滿足感，目的有四，首先，綠營不願讓蔣專美於前，藉機酸蔣，算是阿Q式的「精神勝利法」，讓同溫層自嗨；第二，蔣萬安做得到兩岸互動，綠當然不高興，藉由軍演順勢打蔣，還可挑撥國共互動，打掉藍軍兩岸溝通能力的相對優勢，更可順勢在台灣社會持續擴大仇中的氛圍。

鈕則勳續指，第三，綠營可順勢強化宣傳「抗中」的合理性，結合總統賴清德訪談，強化主場優勢，烘托上兆國防預算的合理性，向在野黨施壓，向美國表態；第四，綠軍可以質疑國民黨批判對岸軍演的力道太弱，再貼「中共同路人」標籤，呼應賴清德所稱「在野路線就是一中同表」的論述，並結合之前小紅書封禁一年，國安法、兩岸人民關係條例公務員赴陸等法規修嚴，進一步打「抗中組合拳」 。

鈕則勳直言，蔣萬安持續舉辦雙城論壇，民進黨政府應該感謝並珍惜，畢竟綠營無力處理兩岸關係，唯一的官方溝通管道只剩雙層論壇，等於是最後的安全閥與煞車皮；鈕狠酸，藍軍大可兩手一攤，讓賴與綠營去玩，根本不用扮演什麼安全閥或煞車皮，或許只有如此才更能讓中間選民看破綠營手腳。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

環島軍演別有用意！學者曝中共在測試「這3點」：將影響台灣安全

環台軍演怪賴清德？他曝中共盤算 開轟鄭麗文：有妳才倒霉八輩子

2025平安夜不平安！邱毅揪罪魁禍首竟是「這人」：應該很多人贊成