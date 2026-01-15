綠營因初選元氣大傷？藍青年看到台南市長選舉2大優勢

民進黨台南市長初選民調今（15）日出爐，立委陳亭妃以2.69％差距險勝林俊憲，將代表民進黨參選。台北市議會吳志剛辦公室主任滿志剛認為，相較於綠營剛經歷一場元氣大傷的內耗，國民黨台南市長參選人謝龍介已整軍經武，展現出準備好為台南拚搏的決心，並點出2大優勢。

滿志剛今在臉書指出，民進黨台南市長初選落幕，陳亭妃雖以些微差距險勝賴清德總統嫡系愛將林俊憲，拿下提名門票，但過程早就殺得刀刀見骨。

滿志剛認為，無論民進黨由誰出線，國民黨最重要的事是要翻轉台南，國民黨這次選舉有2大優勢，一是團結、二是良心，謝龍介在地深耕多年，這幾年展現的監督力道與市政願景，市民有目共睹；相較於綠營剛經歷一場元氣大傷的內耗，謝龍介早已整軍經武，提出「四年做完八年建設」的具體承諾，展現出準備好為台南拼搏的決心。

滿志剛強調，當民進黨還在忙著修補派系裂痕，謝龍介已經站在起跑線上，專注於解決台南的交通、居住與發展問題。這場選戰的格局已經很清楚。台南值得更好的選擇，而謝龍介，就是能讓台南脫胎換骨的答案！

隨著陳亭妃將代表民進黨參選台南市長選舉，林俊憲表示其個人努力不夠，接下來也會支持陳亭妃，民進黨團結才能打贏市長的選舉；謝龍介則直呼陳是「可敬的對手」，期待未來11個月打一場高規格選戰，翻轉台南市達成4年前未竟全功的努力。

