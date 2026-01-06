綠營基市長參選人童子瑋推LINE貼圖 拉近與選民距離

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋個人LINE貼圖上架。童子瑋表示，選戰剛起步，除了走進市場跟路口，也要走進大家的LINE群組，貼圖以「清爽、親切、好辨識」為核心設計方向，希望讓大家在第一眼就能看出角色神韻，也能在日常傳訊中自然使用，傳達輕鬆、貼近生活的感覺。民眾看到貼圖說，真的好親切，有基隆在地的感覺！

童子瑋說，這組貼圖特別加強五官辨識度，讓角色更接近本人神情。在貼圖內容規劃上，加入了基隆人的日常元素，包括天氣提醒、生活節奏，以及夜市美食帶來的幸福感，同時也設計了長輩常用的問候語，希望不論是學生、上班族，或是家中的長輩，都能在不同情境中找到適合傳送的貼圖。

童子瑋還提到，這組貼圖由一位基隆在地的年輕女設計師完成，對方長期支持他的理念，並投入心力協助設計。考量目前選戰環境，為避免設計師被捲入不必要的選戰紛擾，團隊選擇不公開其姓名，但仍對其用心與支持，表達誠摯感謝，並表示十分珍惜這份心意。

童子瑋表示，希望透過這組貼圖，讓大家在每天傳訊息的過程中，多一點笑聲，也多一點屬於基隆的生活味道。他也邀請市民朋友與網友踴躍下載、分享，讓貼圖成為日常溝通中溫暖又實用的小陪伴。

