綠營基隆初選登記風波不斷 陳宜趕末班車、許睿慈失聯

基隆市議員陳宜外債收不回來，只好向朋友商借，趕在登記截止前完成議選初選登記。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部的議員初選截至30日下午5時截止，但基隆市議員許睿慈不明原因未現身市黨部登記。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部展開議員初選登記，登記時間到30日下午5時截止。但最後一天卻傳出風波不斷。現任議員陳宜因為外債未收回，只得臨時向朋友商借登記，同為現任議員的許睿慈則是領了表卻沒有登記，造成中正區無人登記參選的情況。

這次議員初選，依民進黨基隆市黨部的規畫，擬參選人需繳交新台幣12萬元的保證金及12萬元的登記費。換言之，擬參選人須先繳交24萬元才能完成初選登記。

陳宜30日趕在下午5時前趕到民進黨基隆市黨部，談及為什麼會趕末班車時，陳宜表示，去年曾經合作過的廠商向她商借新台幣20萬元週轉，但一直遲遲未還，原本談好30日上午要還錢，但卻直接被「已讀不回」，甚至不接電話。她眼見即將登記截止，只好向朋友商借10萬元才能完成登記。

廣告 廣告

另外，民進黨籍現任議員許睿慈截至30日下午5時止，都未曾在市黨部現身登記。據了解，她先前已經領表完成，但不清楚為什麼突然決定不登記。到晚間6時30分為止，許睿慈都處於失聯狀態，市黨部表示待了解狀況後再跟外界說明。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，這次初選登記共有12人完成登記，除安樂區將採初選民調方式決定提名人選外，包括仁愛區、中正區、七堵區及山地原住民的提名缺額部分，預期將採協調徵召方式決定提名人選。

【看原文連結】