綠營基隆安樂區議員協調破局 3月初展開初選民調

民進黨籍基隆市議員吳驊珈受惠於性別保障名額，雖然也將參加民進黨安樂區議員初選民調，但幾乎底定會獲得市黨部提名。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部1月30日議員初選登記截止後，於3日針對安樂區踴躍的參選情況展開協調程序，5名擬參選人都表示參選到底的決心，市黨部表示，將自3月初展開初選民調，另外，12日市黨部將公布首波提名名單。

民進黨基隆市黨部3日展開議員初選協調程序，下午陸續約談已經登記參選安樂區的5名擬參選人，包括現任議員吳驊珈、張之豪，以及有意角逐安樂區議員的基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹、前市府祕書黃永翔。

市黨部執行長余睿柏表示，安樂區應選7席議員，市黨部擬提名3席，市黨部先透過協調，確認各擬參選人的意願，若協調不成，則將自3月初展開初選民調。

據了解，市黨部3日下午陸續約談了5位擬參選人，詢問是否有退讓的意願。但各方均表示當仁不讓，希望透過初選民調決定安樂區的提名人選。換言之，協調宣告破局，黨部將在3月初展開初選民調，決定提名人選。

由於市黨部強調，每區的提名人選都會有性別保障名額，因此5名擬參選人之中惟一的女性吳驊珈，雖然也將納入初選民調範圍，但預估將會獲得市黨部提名參選。

余睿柏表示，市黨部將於12日舉行農曆年前最後一次評委會，屆時將會公布第一階段的議員提名人選，包括仁愛區鄭文婷、信義區陳宜、陳軍佐、七堵區曾怡芳、中山區施偉政、吳巧瀅、暖暖區朱書昕等人，都將獲得提名。

至於登記不足額的部分，包括了無人登記的中正區、一席仁愛區及一席七堵區與山地原住民；余睿柏表示，市黨部將會透過徵召方式決定人選，但後續的討論將會在農曆年後展開。

