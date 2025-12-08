即時中心／黃于庭報導

民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，6都部分，除了高雄、台南將舉辦初選，其餘皆透過徵召，目前確定由綠委蘇巧慧、何欣純分別出戰新北、台中。對此，民進黨秘書長徐國勇今（8）日透露，基隆市長已有非常好的人選，預計「這時」公布，並由總統兼黨主席賴清德親自召開記者會公布。

徐國勇今日前往三軍醫院基隆院區，參加國際獅子會300A 5區捐贈葉克膜暨手持超音波醫療器材典禮。談到基隆市長候選人，徐國勇表示，民進黨選對會仍然在徵召當中，但目前已經有非常棒的人選，時間到了就會向大家宣布。

徐國勇進一步說明，選對會通過以後，還要再經中執會通過，希望12月前能夠將人選定案，可能會在12月底或1月初，並由賴清德親自召開記者會向全國民眾宣布。

有關今天獅子會活動，徐國勇感謝全國「獅友」支持，他今年是代表台灣的國際理事；不過事實上，中國是個沒有言論自由的國家，他們也沒有集會結社自由，不過因為他們有獅子會，所以當初加入時，彼此產生一些競爭關係，似乎把政治帶入獅子會服務社團，像是國旗、國歌問題，這是比較遺憾的，對台灣來講極不公平。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／民視新聞）

徐國勇無奈說道，台灣獅子會人數沒有比人家多，但捐款卻多很多，若以個人捐贈比例來講，台灣是全世界第1名，也是總數第1名，國際總會雖對台灣非常重視，但有關「政治帶入獅子會」這部分，到現在為止還沒有解決。

最後，徐國勇強調，他身為國際理事，會盡力為全國獅友、為國際組織，為台灣做善事，把台灣所做對全世的貢獻，「Taiwan can help」告訴全世界，這是他在獅子會所做工作。

原文出處：快新聞／綠營基隆市長人選有譜了！徐國勇親曝：總統「這時」開記者會宣布

