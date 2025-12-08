綠營基隆市長選將有底 徐國勇：人選非常棒

▲徐國勇表示基隆市長選將已有人選，最快本月底或下月初由主席賴清德召開記者會宣布。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨秘書長徐國勇今（8）日到基隆參加獅子會活動，被媒體問及基隆市長選將部分，表示目前選對會仍在徵召作業中，坦言已經有人選「是非常棒的人選」，時間將落在本月底或下月初，由主席賴清德親自召開記者會向全國民眾來宣布。

對於外界關注基隆市長選將，徐國勇表示，民進黨選對會目前仍在徵召作業中，坦言已經有人選，而且是非常棒的人選，屆時就會向大家宣布，現在正在討論中，而選對會通過後還需經過中執會通過，才會正式召開記者會宣布。

廣告 廣告

至於選人何時公布？ 徐國勇表示，希望在12月底前能把人選定案，可能會在本月底或下月初，由主席賴清德親自召開記者會向全國民眾宣布。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

初選倒數拚出線！陳素月彰化造勢 會長蔡其昌也來了

兒子被爆霸凌同學！賴瑞隆自責道歉 未鬆口「退初選」

台北市長最新民調曝！王世堅仍是綠營最強 年輕世代狠甩蔣萬安