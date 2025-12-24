綠營基隆提名暫緩 蔡適應：我什麼都不知道

外界傳聞前立委蔡適應有意參選明年基隆市長選舉，但蔡適應明確表態他完全不知情。（張志康攝）

民進黨中央原打算24日中執會後公布基隆市、彰化縣、及雲林縣明年縣市長提名人選，但22日卻突然喊停，坊間有人認為同步喊停基隆提名人選，是因為前立法委員蔡適應有意參選所致。不過蔡適應24日表示，關於黨中央提名人選，他什麼都不知道。

由於基本盤一直是藍大於綠，歷年來民進黨一直視基隆市為艱困選區。自去年基隆市長謝國樑公開表態將尋求連任開始，民進黨會推出什麼人選便一直是基隆政壇的重點話題。

日前傳出民進黨中央將在24日中執會後，公布基隆市、彰化縣、及雲林縣明年的縣市長提名人選，但臨時喊卡，24日中執會完全未討論提名案。據傳主因是彰化縣提名人選的問題，但事涉3個縣市，也讓人質疑為何不是擱置彰化縣提名人選，而是3個縣市都暫緩。

坊間傳聞，除彰化縣提名人選難產外，民進黨中央擬在基隆市提名童子瑋也受阻，主因則是2022年曾與謝國樑角逐基隆市長失利的前立委蔡適應，仍有意再次投入基隆市長選舉所致。

談到民進黨中央提名突然暫緩，外界傳聞是因為他有意參選一事，蔡適應24日下午態度非常明快地表示：「這事別問我！我什麼都不知道！」

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，因為北捷攻擊事件影響，24日的中執會並沒有討論縣市長提名案，預計中執會將在下次再進行討論。與黨內是否對提名人選有意見無關。

