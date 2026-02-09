綠營堅系招不招人？ 王世堅喊獨來獨往：就是一個人的派系

綠委王世堅（左五）、莊瑞雄（右五）9日陪同台中市英系8位市議員參選人，前往辦理黨內初選登記。 （温予菱攝）

2026縣市首長議員選舉年底登場，綠委王世堅、莊瑞雄9日南下赴民進黨台中市黨部陪同英系市議員登記初選，期間問及會希望台中英系好友加入堅系嗎？王世堅回應，自己從政30餘年理念一向就是獨來獨往，才會半開玩笑稱自己為「堅系」，強調這就是他一個人的派系，另也呼籲有意參選黨員，既然要參選、擔任公職，就應該百分之百投入，要求名不求利。

王世堅、莊瑞雄今陪同台中市英系8位市議員參選人，前往辦理黨內初選登記，會後王被問及在台北受訪稱「自己是堅系」，會希望台中英系好友加入嗎？王世堅表示，謝謝問這個問題，雖然有點挑撥離間，其實根本沒有堅系，他是開玩笑的，是因應民進黨數十年來形成的四大派系，這不只是民進黨，國內其他政黨也一定都有派系，甚至國外民主國家，政黨政治一定都很派系。

王世堅舉例，剛剛才選完的日本自民黨，當中派系多如牛毛，他完全是半開玩笑的，個人從政理念一向就是獨來獨往，從黨外司機到民進黨主力，30幾年下來，他參與的過程當中都是獨來獨往，所以就半開玩笑說，「我是民進黨最小派系，王世堅『堅系』，就是一個人的派系」，全是開玩笑沒有任何意思。

王世堅說，很榮幸接受英系召集人莊瑞雄徵召，希望在多少還能派上用場的時候，來一起當大家助陣，就很欣然接受，他隨莊的腳步，去幫忙造勢的場域，幫助這些要參選的議員，直言無道不孤，就是他對政治的看法，顯現在幫助的議員身上。

王世堅說明，他們都是秉持一樣理念，既然要參選、擔任公職，就應該百分之百投入，換句話說要當公職就是要求名不求利，要求利那就回企業就自己當老闆，如果是要公職一定要放棄個人在利益的追逐，並以莊瑞雄為例，捨棄當律師，全力投入公職，強調莊若召集，自己一定會到。

莊瑞雄補充，自己與王世堅相交30餘年，王的堅系是因為其夠漢，他常說「被打不死時，你就是堅系，兄弟姊妹有難時，你就是英系」，所以堅系其實也不是開玩笑，而是代表王對事情，有非常大的堅持，且也有強大能量為台灣社會來做事、「當民進黨的良心」，帶動很多風潮，直言堅系就是英系的好兄弟。

