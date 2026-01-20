綠營大安文山議員初選「7搶4」 劉品妡談4政策願景盼聆聽市民需求

民進黨台北市議員初選將登場，角逐大安文山提名的劉品妡獲立委王定宇、林楚茵、黃捷推薦。（圖／翻攝自劉品妡臉書）

民進黨全台縣市議員初選預計於3至4月登場，台北市大安文山選區競爭尤為激烈。角逐提名的劉品妡今（20）日出席「湧言會」新人亮相記者會時指出，未來希望從文化、交通、教育與全齡友善等政策面向切入，回應市民對城市治理的實際需求。

隨著11月底地方選舉腳步逼近，各政黨陸續展開布局。台北市第六選區（大安、文山）市議員應選13席，回顧2022年選舉，民進黨當時提名5人，最終僅3人當選、2人落馬；今年黨內評估後，預計僅提名4席。除現任市議員簡舒培、王閔生尋求連任外，另有5位新人投入初選卡位，包括接棒前議員趙怡翔的劉品妡、新動力信賴之友會副秘書長高揚凱、前台北市黨部副執行長陳聖文、獲沈伯洋推薦的政論名嘴徐嶔煌，以及律師詹晉鑒，形成「7搶4」的激烈態勢。

廣告 廣告

獲「湧言會」推薦的劉品妡表示，劉品妡表示，未來希望從「文化台北、人本交通、教育發展與全齡友善」四個面向出發，打造真正符合市民需求、回應日常感受的市政政策。她指出，文化是城市的靈魂，期待讓文化不只存在於場館，而是走進社區、走進生活；交通不只是通行效率，更關乎安全與尊嚴，應推動真正以人為本的交通環境；教育是城市競爭力的根本，不僅關心孩子的學習，也重視家長的支持系統；全齡友善則是讓長輩安心、年輕人有信心，讓每一個世代都能在台北好好生活。

她也提到，自己曾任職於立法院，並在前台北市議員趙怡翔的服務團隊中工作，從幕僚出身，熟悉制度、了解政策，更累積第一線服務市民的實戰經驗，清楚問題所在，也知道改變該從哪裡開始。劉品妡表示，將帶著熱誠與行動力，站出來為大安文山發聲，為市民爭取更好的未來。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

拿媽媽給的錢買刀！不滿父阻攔母給零用錢 蘆洲啃老兒冷血闡述弒親過程